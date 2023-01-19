Стал известен футбольный клуб с самым высоким доходом в мире

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Консалтинговая организация Deloitte объявила футбольный клуб с самым высоким доходом в сезоне 2021–2022 годов. Соответствующий рейтинг опубликован на сайте компании.

Из него следует, что лидером среди ФК второй год подряд стал "Манчестер Сити", доход которого оценивается в 731 миллион евро. Этот показатель на 66 миллионов больше, чем в предыдущем сезоне.

Второе место в рейтинге занял испанский "Реал Мадрид", заработавший 713,8 миллиона евро. Также в тройку вошел английский клуб "Ливерпуль", доходы которого в данном сезоне составили 701,7 миллиона евро.

При этом общая выручка 20 сильнейших по данному критерию клубов составила 9,2 миллиарда евро, что примерно на 13% больше, чем в прошлом году.

В список не вошли российские ФК. В прошлом сезоне туда был включен "Зенит", тогда его доход оценили в 212 миллионов евро.

Ранее стал известен самый дорогой футболист мира. Им стал французский нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе. Стоимость 24-летнего игрока выросла с 160 до 180 миллионов евро.

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