Мбаппе стал самым дорогим футболистом мира

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Французский нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе стал лидером рейтинга самых дорогих футболистов мира. Стоимость 24-летнего игрока выросла с 160 до 180 миллионов евро. Об этом сообщает портал Transfermarkt.

Форвард особенно подорожал после завоевания "Золотой бутсы" на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Второе место в рейтинге занял норвежский нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд. Его стоимость оценивается в 170 миллионов евро. В топ-3 также вошел 22-летний форвард мадридского "Реала" Винисиус Жуниор – 120 миллионов евро.

По итогам ЧМ-2022 француза Килиана Мбаппе наградили званием лучшего бомбардира. Также спортсмен вошел в символическую сборную чемпионата.

Ранее Мбаппе возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира по версии Forbes. В октябре 2022 года заработок футболиста был оценен в 128 миллионов долларов. Отмечается, что 110 миллионов от указанной суммы – зарплата футболиста, остальное приходится на контракты со спонсорами.

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