Месси и Мбаппе вошли в символическую сборную чемпионата мира по версии L’Équipe

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Французская газета L’Équipe назвала символическую сборную чемпионата мира в Катаре. В список лучших игроков вошли аргентинец Лионель Месси и француз Килиан Мбаппе.

Среди нападающих также выделили представляющего сборную Англии Букайо Сака. В число выдающихся полузащитников, по версии издания, вошли хорват Лука Модрич, марокканец Софьян Амрабат и играющий за Аргентину Энцо Фернандес. Лучшими защитниками названы игроки сборной Марокко Ашрафу Хакими и Ромен Саисс, хорват Йошко Гвардиол и аргентинец Маркос Акунья. Голкипером символической сборной стал хорватский футболист Доминик Ливакович.

Сборная Аргентины стала победителем на чемпионате мира по футболу, который прошел в Катаре. Основное время завершилось с результатом 3:3, однако аргентинские спортсмены смогли завершить игру пенальти со счетом 4:2. Мячами в составе аргентинцев отметились Лионель Месси (23-я минута, с пенальти, 108-я) и Анхель Ди Мария (36-я минута).

Владимир Путин провел телефонный звонок с президентом Аргентины Альберто Фернандесом, в ходе которого поздравил с победой сборной его государства на чемпионате мира по футболу в Катаре.

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