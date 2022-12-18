Путин поздравил президента Аргентины с победой сборной его страны на ЧМ в Катаре

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин провел телефонный звонок с президентом Аргентины Альберто Фернандесом, в ходе которого поздравил с победой сборной его государства на чемпионате мира по футболу в Катаре. Информацией об этом поделился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Владимир Путин только что переговорил по телефону с президентом Аргентины (Альберто) Фернандесом и тепло поздравил его с победой сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу", – цитирует его ТАСС.

Аргентинская сборная стала победителем на ЧМ-2022 по футболу в Катаре. Она встретилась на поле с французской командой, которая в результате потерпела поражение. Аргентинские спортсмены смогли завершить игру пенальти со счетом 4:2.

Между тем Лионеля Месси признали лучшим игроком этого чемпионата. Он стал первым в истории ЧМ по футболу игроком, который во второй раз завоевал подобный титул.

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