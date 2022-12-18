Сборная Аргентины стала победителем ЧМ по футболу в Катаре

Фото: ТАСС/Martin Meissner/АР

Сборная Аргентины стала победителем на чемпионате мира по футболу, который прошел в Катаре.

Французская команда потерпела поражение. Основное время завершилось с результатом 3:3. Однако аргентинские спортсмены смогли завершить игру пенальти со счетом 4:2.

Сборная Аргентины стала чемпионом мира в третий раз. Мячами в составе аргентинцев отметились Лионель Месси (23-я минута, с пенальти, 108-я) и Анхель Ди Мария (36-я минута).

До этого Аргентина занимала первое место на ЧМ в 1978 и 1986 годах. Французская сборная же становилась чемпионом в 1998 и 2018 годах.

Ранее сообщалось, что Месси преодолел рекорд немца Лотара Маттеуса по числу матчей на ЧМ по футболу.

Капитан аргентинской команды сыграл в финальной игре мирового первенства в Катаре на Национальном стадионе в Лусаиле против сборной Франции. Для него матч стал 26 на всех чемпионатах мира, в которых он участвовал.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!