В Аргентине прокомментировали статью The Washington Post о темнокожих футболистах на ЧМ

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Аргентинская партия La Libertad Avanza в Twitter прокомментировала статью издания The Washington Post под названием "Почему Аргентина не взяла больше темнокожих игроков на чемпионат мира?".

"Потому что мы страна, а не фильм Disney", – написали представители партии.

Отсылка к Disney связана с тем, что в последнее время киностудия выпускает большое количество фильмов с темнокожими героями в главных и второстепенных ролях. Планировалось, что в 2022 году уже 50% постоянных персонажей в сценариях студии будут относиться к группам, которые прежде были недостаточно представлены.

Ранее стало известно, что компания Disney закроет офис кинопрокатного подразделения в России. В настоящий момент медиагигант готовится к полному уходу из России. Отменен прокат новинок в стране, пострадать могут и стриминговые сервисы – из их каталогов удалят сериалы и фильмы компаний Disney, Fox и AMC.

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