Фильмы и сериалы Disney, Fox и AMC исчезнут со стриминговых платформ РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Российские стриминговые сервисы могут лишиться сериалов и фильмов компаний Disney, Fox и AMC. Об этом сообщает "Кинократия".

Накануне, 2 октября, The Walt Disney Company удалила из социальных сетей российские аккаунты. На официальном сайте компании Россия перестала числиться в списке стран, в которых есть ее филиал.

Кроме того, она не станет продлевать соглашения и лицензировать контент для российской аудитории. Подобное решение послужит исчезновению сериалов и фильмов Disney с российских стриминговых платформ, сообщили в СМИ.

До этого компания Disney приостановила в России работу по производству новой продукции, лицензированию и круизной линии Disney Cruise Line. Кроме того, Walt Disney Company сообщила о приостановке поставок своих фильмов в российские кинотеатры.

Позже в СМИ сообщали, что кинокомпания Universal Pictures приняла решение закрыть бизнес в России из-за многочисленных сложностей.



Компания Disney прекратила показывать свои фильмы в российских кинотеатрах

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