Кинокомпания Universal Pictures прекратит деятельность в России – СМИ

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Кинокомпания Universal Pictures приняла решение закрыть бизнес в России из-за многочисленных сложностей, сообщает "Бюллетень кинопрокатчика" со ссылкой на источник.

По данным портала, компания уже направила российским кинотеатрам письма о том, что ее операции будут прекращены в течение нескольких месяцев.

В марте компания Sony Pictures объявила о приостановке всей деятельности в России. В заявлении исполнительного директора Тони Винчикерра отмечалось, что корпорация поддерживает "многие компании по всему миру, которые в настоящее время приостановили свою деятельность в России".

До этого компания Disney приостановила в России работу по производству новой продукции, лицензированию и круизной линии Disney Cruise Line. Кроме того, Walt Disney Company сообщила о приостановке поставок своих фильмов в российские кинотеатры.

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

