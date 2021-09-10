Елизавета II оказалась сторонницей Black Lives Matter

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Королева Великобритании Елизавета II является сторонницей полного общественного равноправия, в том числе она поддерживает движение Black Lives Matter, заявил первый чернокожий лорд-лейтенант королевского двора сэр Кен Олиса. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Я обсуждал с королевской семьей все расовые вопросы, особенно в последние 12 месяцев после инцидента с Джорджем Флойдом. Это горячая тема разговора", – рассказал Олиса.

По его словам, вся королевская династия исповедует ценности равноправия, в том числе и расового.

Антирасистское движение Black Lives Matter получило широкую известность в 2020 году на фоне массовых протестов. Они начались в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате удушающего приема, который к нему применил полицейский в ходе задержания.

Впоследствии Black Lives Matter стихийно распространилось и в других странах.