Елизавета II оказалась сторонницей Black Lives Matter

15:58
Фото: ТАСС/Jane Barlow
Королева Великобритании Елизавета II является сторонницей полного общественного равноправия, в том числе она поддерживает движение Black Lives Matter, заявил первый чернокожий лорд-лейтенант королевского двора сэр Кен Олиса. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Я обсуждал с королевской семьей все расовые вопросы, особенно в последние 12 месяцев после инцидента с Джорджем Флойдом. Это горячая тема разговора", – рассказал Олиса.
По его словам, вся королевская династия исповедует ценности равноправия, в том числе и расового.
Антирасистское движение Black Lives Matter получило широкую известность в 2020 году на фоне массовых протестов. Они начались в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате удушающего приема, который к нему применил полицейский в ходе задержания.
Впоследствии Black Lives Matter стихийно распространилось и в других странах.
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