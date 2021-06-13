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Москва 24

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Спорт

05:47

Пушков поддержал решение сборной РФ не преклонять колено на Евро-2020

спорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Футболисты сборной России поступили правильно, когда отказались вставать на колено в поддержку движения Black Lives Matter перед стартовым матчем на чемпионате Европы. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

"Сборная Россия отказалась вставать на одно колено перед матчем с Бельгией – и правильно сделала. Нам не в чем каяться ни перед ВLM, ни афроамериканцами, ни перед африканцами, которым мы в советское время активно помогали", – написал он в Twitter.

При этом футболисты бельгийской команды приняли участие в акции ВLM с преклонением колена. С трибун отреагировали свистом.

В стартовом матче группового этапа чемпионата Европы по футболу в субботу, 12 июня, сборная России уступила команде Бельгии. Игра, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:0 в пользу бельгийцев. Голами в составе победителей отметились Ромелу Лукаку (10-я и 88-я минуты) и Томас Менье (34).

Россия проигрывает сборной Бельгии

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