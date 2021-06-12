Сборная России не будет вставать на колено перед матчем с Бельгией

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Футболисты сборной России не планируют вставать на колено в поддержку движения Black Lives Matter перед матчем с Бельгией. Об этом сообщает Eurostavka.

Матч состоится в субботу, 12 июня, на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

По мнению капитана команды Артема Дзюбы, сборная готова играть разными стилями и может полагаться на свой опыт. Ранее спортсмен также заявлял, что ему хотелось бы увидеть на поле футбол, а не борьбу.

В Санкт-Петербург на матч своей национальной сборной приедут около 500 болельщиков из Бельгии. На данный момент о сложностях со въездом в стране не сообщается.

По прогнозу петербургского кота-оракула Ахилла из Эрмитажа, именно Бельгия одержит победу в предстоящем матче. Питомец ранее успешно предсказал исход игры Италии и Турции.