Кинокритик высказался о чернокожей королеве Англии в сериале "Анна Болейн"

Фото: кадр из фильма "Черная вдова"; режиссер – Линси Миллер; производство – Channel 5
Кинокритик Сергей Сычев в интервью Москве 24 рассказал, что не согласен со зрителями, которые раскритиковали сериал с чернокожей королевой Англии Анной Болейн.
Ранее в Сети появился трейлер мини-сериала "Анна Болейн" о судьбе второй жены английского короля Генриха VIII. В нем роль королевы исполняет чернокожая актриса Джоди Тернер-Смит. Многие комментаторы не оценили такую интерпретацию истории, оставив под роликом негативные отзывы. Выход сериала запланирован на 9 декабря на сервисе AMC+.
"Это как перевод произведения. Нужно понимать, что любая экранизация – это перевод", – добавил кинокритик.
Ранее кинокритик и блогер Евгений Баженов, известный как BadComedian, высказался о появлении темнокожих хоббитов в новом "Властелине колец". По его мнению, в таких вопросах лучше не отходить от первоисточника, каким в данном случае является книга. Люди, которые ее прочитали, скорее всего, хотят увидеть именно то, что было в произведении, полагает Баженов.
Блогер также добавил, что фильмы с чернокожими актерами увеличивают сборы. Именно поэтому, по мнению кинокритика, в привлечении таких артистов сокрыт и финансовый вопрос.
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