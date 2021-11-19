Кинокритик высказался о чернокожей королеве Англии в сериале "Анна Болейн"

Фото: кадр из фильма "Черная вдова"; режиссер – Линси Миллер; производство – Channel 5

Кинокритик Сергей Сычев в интервью Москве 24 рассказал, что не согласен со зрителями, которые раскритиковали сериал с чернокожей королевой Англии Анной Болейн.

Ранее в Сети появился трейлер мини-сериала "Анна Болейн" о судьбе второй жены английского короля Генриха VIII. В нем роль королевы исполняет чернокожая актриса Джоди Тернер-Смит. Многие комментаторы не оценили такую интерпретацию истории, оставив под роликом негативные отзывы. Выход сериала запланирован на 9 декабря на сервисе AMC+.





Сергей Сычев кинокритик Можно ли, например, играть Гамлета на русском языке? Он же не говорил по-русски. Мне кажется, когда речь идет об интерпретациях, можно все что угодно, в зависимости от культурных особенностей того социума, где ставится это произведение.

"Это как перевод произведения. Нужно понимать, что любая экранизация – это перевод", – добавил кинокритик.

Ранее кинокритик и блогер Евгений Баженов, известный как BadComedian, высказался о появлении темнокожих хоббитов в новом "Властелине колец". По его мнению, в таких вопросах лучше не отходить от первоисточника, каким в данном случае является книга. Люди, которые ее прочитали, скорее всего, хотят увидеть именно то, что было в произведении, полагает Баженов.

Блогер также добавил, что фильмы с чернокожими актерами увеличивают сборы. Именно поэтому, по мнению кинокритика, в привлечении таких артистов сокрыт и финансовый вопрос.