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В мире

16:26

В ремейке "Золушки" появится темнокожая гендерно-нейтральная фея

культура кино

Фото: АР/Invision/Evan Agostini/кадр из мультфильма “Золушка”/Walt Disney Productions

Американский актер Билли Портер рассказал, какой будет фея-крестная в его исполнении в новом фильме о "Золушке", сообщает Daily Mail.

По его словам, персонаж будет гендерно-нейтральным. "У магии нет пола", – подчеркнул он.

Портер также добавил, что его не пугает негативная реакция со стороны зрителей, которая может последовать. Он подчеркнул, что это классическая сказка для нового поколения, и предположил, что дети и молодежь готовы к такому.

"Когда на прошлой неделе я был на съемочной площадке, меня поразило, насколько глубоко я погружаюсь в этот образ", – заключил актер.

Экранизацию мюзикла, основанного на знаменитой сказке "Золушка", делает кинокомпания Sony. Роль крестной феи в мюзикле досталась Портеру. Золушку сыграет Камила Кабелло, а мачеху – Идина Мензель. Премьера запланирована на февраль 2021 года.

Ранее сообщалось, что студия Disney ищет темнокожих актрис для исполнения ролей сестер Ариэль – главной героини ремейка знаменитого мультфильма "Русалочка". Согласно сюжету мультфильма, Ариэль имела шесть сестер. Сообщается, что некоторых из них могут сыграть Зендая, Кеке Палмер. Предполагается, что роль матери главной героини досталась Гугу Эмбата-Ро.

Саму же Ариэль сыграет темнокожая певица Холли Бэйли. Роль Русалочки станет для нее дебютной.

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