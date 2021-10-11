BadComedian высказался о появлении темнокожих хоббитов в новом "Властелине колец"

Фото: кадр из фильма "Властелин колец: Братство Кольца"; режиссер – Питер Джексон; производство – New Line Cinema и WingNut Films
Кинокритик и блогер Евгений Баженов, известный как BadComedian, рассказал Москве 24, что в привлечении темнокожих актеров большую роль играет финансовая выгода.
Ранее стало известно, что в новом сериале "Властелин колец" от Amazon появятся темнокожие хоббиты. Такой образ будет у 63-летнего британского актера и сценариста Ленни Генри. В сериал войдут восемь эпизодов. Премьера запланирована на 2 сентября 2022 года.
По словам блогера, совсем другое дело – экранизация. В этом случае лучше не отходить от первоисточника, считает Баженов.
"Можно, безусловно, придать свое видение, в этом важная составляющая, наверное, любого кинофильма по произведению, когда режиссер показывает зрителю свое видение. Мне кажется, оно должно ограничиваться рамками первоисточника, не выходить за рамки оригинальных образов", – говорит кинокритик.
По мнению Баженова, люди, которые прочитали книгу, хотят увидеть именно то, что было в произведении.
"Автор так это задумал, огромное количество фанатов этого произведения это так представили, когда читали книгу, сейчас будет экранизация, и они в том числе хотят увидеть, наверное, экранизацию первоисточника, нежели какие-то отдаленные придумки на эту тему", – объясняет BadComedian.
Ранее киностудия Walt Disney сообщила в своем Twitter, что роль Ариэль в игровом ремейке культового мультфильма "Русалочка" 1989 года сыграет 19-летняя темнокожая певица Холли Бэйли. Премьера намечена на 2023 год.
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