BadComedian высказался о появлении темнокожих хоббитов в новом "Властелине колец"

Фото: кадр из фильма "Властелин колец: Братство Кольца"; режиссер – Питер Джексон; производство – New Line Cinema и WingNut Films

Кинокритик и блогер Евгений Баженов, известный как BadComedian, рассказал Москве 24, что в привлечении темнокожих актеров большую роль играет финансовая выгода.

Ранее стало известно, что в новом сериале "Властелин колец" от Amazon появятся темнокожие хоббиты. Такой образ будет у 63-летнего британского актера и сценариста Ленни Генри. В сериал войдут восемь эпизодов. Премьера запланирована на 2 сентября 2022 года.





BadComedian кинокритик и блогер Если это не экранизация, а какие-то вольные придумки на эту тему, то они могут придумывать что угодно. Если это какая-то вольная трактовка ленты "Властелин колец 2022 edition", тогда, наверное, окей.

По словам блогера, совсем другое дело – экранизация. В этом случае лучше не отходить от первоисточника, считает Баженов.

"Можно, безусловно, придать свое видение, в этом важная составляющая, наверное, любого кинофильма по произведению, когда режиссер показывает зрителю свое видение. Мне кажется, оно должно ограничиваться рамками первоисточника, не выходить за рамки оригинальных образов", – говорит кинокритик.

По мнению Баженова, люди, которые прочитали книгу, хотят увидеть именно то, что было в произведении.

"Автор так это задумал, огромное количество фанатов этого произведения это так представили, когда читали книгу, сейчас будет экранизация, и они в том числе хотят увидеть, наверное, экранизацию первоисточника, нежели какие-то отдаленные придумки на эту тему", – объясняет BadComedian.





BadComdeian кинокритик и блогер Мне кажется, здесь финансовый вопрос тоже во многом стоит. Огромное количество кинофильмов именно с чернокожими актерами увеличивают сборы. Я думаю, в глубине всего этого зарыт бизнес-интерес.

Ранее киностудия Walt Disney сообщила в своем Twitter, что роль Ариэль в игровом ремейке культового мультфильма "Русалочка" 1989 года сыграет 19-летняя темнокожая певица Холли Бэйли. Премьера намечена на 2023 год.





Медведева Светлана