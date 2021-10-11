В новом "Властелине колец" появятся темнокожие хоббиты

Фото: кадр из фильма "Властелин колец: Братство Кольца"; режиссер – Питер Джексон; производство – New Line Cinema

Расовое разнообразие введут в новый сериал Amazon "Властелин колец". Там появятся темнокожие хоббиты, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Такой образ будет у 63-летнего британского актера и сценариста Ленни Генри. Также в сериале появятся азиаты, мулаты и даже маори.

"Актер отметил, что в сериале большое значение хотят придать сильным и независимым женщинам", – говорится в сообщении.

Сериал будет состоять из восьми эпизодов и выйдет 2 сентября следующего года.

Ранее в Сети появились первые отзывы о музыкальном фильме "Золушка" с кубино-американской певицей Камилой Кабельо в главной роли и Билли Портером в образе гендерно-нейтральной феи-крестной.

Премьера картины состоялась на платформе видеосервиса Amazon 3 сентября. В основном она получила низкие оценки. На сайте IMDb ее рейтинг составляет 4,3 балла из 10.