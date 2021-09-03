Появились первые отзывы о "Золушке" с гендерно-нейтральной феей-крестной

Фото: кадр из фильма "Золушка"; режиссер – Кэй Кэннон; производство – Columbia Pictures

В Сети появились первые отзывы о музыкальном фильме "Золушка" с кубино-американской певицей Камилой Кабельо в главной роли и Билли Портером в образе гендерно-нейтральной феи-крестной.

Премьера картины состоялась на платформе видеосервиса Amazon 3 сентября. В основном она получила низкие оценки. На сайте IMDb ее рейтинг пока 4,3 балла из 10.

По данным сайта-агрегатора по сборам рецензий Rotten Tomatoes, "Золушка" получила 39% хороших отзывов от авторов киноизданий. Этот результат считается невысоким, поскольку на ресурсе фильм или сериал признают успешным, если он набирает более 60% положительных оценок.

Некоторые авторы рецензий подчеркнули, что в картине недостаточно шуток, чтобы назвать ее комедией, а также отсутствует романтика между главными героями.

Ранее стриминговый сервис Amazon Prime Video опубликовал на YouTube тизер мюзикла "Золушка". В ролике Золушка, роль которой исполнила Камила Кабельо, открыла свой магазин одежды и советуется с гендерно-нейтральной феей-крестной в исполнении темнокожего артиста Билли Портера. Режиссером фильма выступила Кэй Кэннон. По ее словам, она хотела модернизировать классическую сказку.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал модернизацию классической сказки "Золушка" и тех чиновников, которые поддержат показ картины в России.

