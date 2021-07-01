В Сети появился тизер "Золушки" с гендерно-нейтральной феей

Видео: youtube.com/c/PrimeVideo

Стриминговый сервис Amazon Prime Video опубликовал на YouTube тизер мюзикла "Золушка".

В ролике Золушка, роль которой исполнила Камилла Кабельо, открыла свой магазин одежды и советуется с гендерно-нейтральной феей-крестной в исполнении темнокожего артиста Билли Портера.

Картина выйдет в сентябре 2012 года. Режиссером фильма выступила Кэй Кэннон. По ее словам, она хотела модернизировать классическую сказку.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал модернизацию классической сказки "Золушка" и тех чиновников, которые поддержат показ картины в России.

