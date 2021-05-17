Милонов назвал врагами Родины тех, кто будет выступать за показ новой "Золушки"

Фото: кадр из фильма "Золушка"; режиссер – Кэй Кэннон; производство – Columbia Pictures Corporation
Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с Москвой 24 раскритиковал модернизацию классической сказки "Золушка" и тех чиновников, которые поддержат показ картины в России.
Ранее в Сети появились первые кадры из музыкального фильма "Золушка", который сняла американский режиссер, трехкратная номинантка на премию "Эмми" Кэй Кэннон. Главную роль в мюзикле сыграла певица Камила Кабелло, принца – актер Николас Голицын, а Фею-крестную – эпатажный темнокожий артист с нетрадиционной ориентацией Билли Портер. В одном из своих интервью Портер рассказал, что его персонаж будет гендерного-нейтральным. По мнению актера, к непривычному образу феи дети готовы. Премьера музыкального фильма состоится осенью 2021 года.
"Чиновники, которые будут выступать за показ этого фильма, – это враги Родины, враги народа. Это люди, по сути дела, маньяки, которые выступают за развращение детей. Поэтому, естественно, что сам этот фильм не имеет права на существование в российском прокате и вообще в России", – заявил Милонов.
Вместе с тем парламентарий выступил против выхода на экраны новой "Золушки" даже с возрастным цензом 18+. По мнению Милонова, если взрослый смотрит подобные картины, то "он сам извращенец".
В свою очередь, киновед, историк кино Александр Шпагин в беседе с Москвой 24, комментируя экранизацию "Золушки", заявил, что "мир сошел с ума". По мнению эксперта, примерно через 5–15 лет во всех сказах, которые снимают в США, будут играть исключительно геи.
"Просто маразм крепчает. Может, будут даваться две квоты для двух человек с традиционной ориентацией. Они все (актеры. – Прим. ред.), конечно же, будут афроамериканцами. Более того, пол у них будет размыт. Они все будут среднеполые, отношения между ними буду склоняться то в одну, то в другую сторону", – объяснил он.
А те сказки, где ярко выражено гендерное начало, запретят, поскольку их сложно переиграть под новые стандарты. "Например, принц целует спящую красавицу, и она просыпается. Тут появляется намек на мужское доминирование. Поэтому эту сказку запретят", – подытожил Шпагин.
Ранее американский актер Том Круз вернул награды кинопремии "Золотой глобус", присуждаемые Ассоциацией иностранных журналистов.
По его мнению, в жюри премии недостаточное разнообразие представителей американского общества. До этого СМИ писали о полном отсутствии темнокожих в жюри, состоящем из 87 журналистов. Тогда организаторами было обещано произвести необходимые изменения.
До этого телекомпания NBC отказалась вести в следующем году трансляцию церемонии вручения "Золотого глобуса", так как жюри не отражает в достаточной степени разнообразие общества США.
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