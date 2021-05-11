Том Круз вернул награды "Золотого глобуса" из-за расового скандала

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Американский актер Том Круз вернул награды кинопремии "Золотой глобус", присуждаемые Ассоциацией иностранных журналистов, сообщает "Мир 24".

По его мнению, в жюри премии недостаточное разнообразие представителей американского общества. До этого СМИ писали о полном отсутствии темнокожих в жюри, состоящем из 87 журналистов. Тогда организаторами было обещано произвести необходимые изменения.

До этого телекомпания NBC отказалась вести в следующем году трансляцию церемонии вручения "Золотого глобуса", так как жюри не отражает в достаточной степени разнообразие общества США.

Ранее российский режиссер Никита Михалков прокомментировал новые правила кинопремии "Оскар", назвав их нравственным бешенством. Он также добавил, что не готов соблюдать все новые правила только для того, чтобы получить заветную статуэтку.