Вручение премии "Оскар" состоится в очном формате

Фото: ТАСС/Danny Moloshok/Invision/AP
Вручение премии за заслуги в области кинематографа "Оскар" состоится 25 апреля в Лос-Анджелесе. В этом году мероприятие пройдет в очном формате, сообщает сайт "Комсомольской правды".
По словам организаторов, участие в церемонии через Zoom "сведет на нет" все усилия по обеспечению безопасного и приятного вечера для участников и любителей кинематографа.
"Мы планируем организовать мероприятие с личным участием в Union Station в Лос-Анджелесе с дополнительными элементами шоу в прямом эфире из Dolby Theater в Голливуде", – говорится в письме организаторов, направленном номинантам.
Как утверждают организаторы, на мероприятии будет обеспечена безопасность в условиях распространения COVID-19.
Ранее был представлен список номинантов кинопремии "Оскар", за звание "Лучший фильм года" поборются восемь фильмов. Претендентов на награду Американской киноакадемии объявили актриса Приянка Чопра и музыкант Ник Джонас.
За главную награду – премию в категории "Лучший фильм" – будут бороться следующие картины: "Минари" Ли Айзека Чуна; "Девушка, подающая надежды" Эмиральд Феннел; "Манк" Дэвида Финчера; "Отец" Флориана Зеллера; "Суд над чикагской семеркой" Аарона Соркина; "Земля кочевников" Хлои Чжао; "Звук металла" Дариуса Мардера; "Иуда и черный мессия" Шаки Кинга.
В категории "Лучшая режиссура" представлены Дэвид Финчер за фильм "Манк", Ли Айзек Чун за "Минари", Хлоя Чжао за "Землю кочевников", Эмиральд Феннел за "Девушку, подающую надежды" и Томас Винтерберг за картину "Еще по одной", которая претендует на "Оскар" в номинации "Лучший иностранный художественный фильм".
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