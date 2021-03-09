Фильм "Дорогие товарищи!" Кончаловского вошел в шорт-лист премии BAFTA

Фото: кадр из фильма "Дорогие товарищи"; режиссер – Андрей Кончаловский; производство – "Дисней студиос"
Фильм "Дорогие товарищи!" Андрея Кончаловского вошел в шорт-лист премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Об этом говорится на странице режиссера в Facebook.
"Друзья, с радостью сообщаем, что фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" вошел в короткий список фильмов, номинированных на престижную премию Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA в категории "Лучший неанглоязычный фильм". Победители будут объявлены 11 апреля", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что фильм "Дорогие товарищи!" представлен в девяти номинациях премии "Ника". Картина является претендентом на премию в номинациях "Лучший игровой фильм", "Лучшая сценарная работа", "Лучшая женская работа", "Лучшая работа режиссера монтажа", "Лучшая режиссерская работа", "Лучшая работа звукорежиссера", "Лучшая работа художника", "Лучшая работа художника по костюмам", "Лучшая операторская работа".
В основу сюжета фильма "Дорогие товарищи!" вошла реальная история. Действие картины происходит в 1962 году в Новочеркасске. На городском заводе случается забастовка, люди требуют повысить зарплаты и снизить цены на продукты. Главную роль исполнила Юлия Высоцкая.
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