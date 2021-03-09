Фильм "Дорогие товарищи!" Кончаловского представлен в 9 номинациях премии "Ника"

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Фильм "Дорогие товарищи!" Андрея Кончаловского представлен в девяти номинациях премии "Ника". Об этом говорится на сайте премии.

Картина является претендентом на премию в номинациях "Лучший игровой фильм", "Лучшая сценарная работа", "Лучшая женская работа" (Юлия Высоцкая), "Лучшая работа режиссера монтажа", "Лучшая режиссерская работа", "Лучшая работа звукорежиссера", "Лучшая работа художника", "Лучшая работа художника по костюмам", "Лучшая операторская работа".

В основу сюжета фильма "Дорогие товарищи!" вошла реальная история. Действие картины происходит в 1962 году в Новочеркасске. На городском заводе случается забастовка, люди требуют повысить зарплаты и снизить цены на продукты. Главную роль исполнила Юлия Высоцкая.

Церемонию вручения российской кинопремии "Ника" планируют провести 25 апреля, организаторы рассчитывают наградить лауреатов 2019 и 2020 годов. Премию учредили в 1987 году как профессиональный кинематографический приз, присуждаемый за достижения, в том числе научные, в области кинематографии и за профессиональный вклад в развитие отечественного кино.

