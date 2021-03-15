Названы номинанты премии "Оскар"

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В США представили список номинантов кинопремии "Оскар", за звание "Лучший фильм года" поборются восемь фильмов.

Претендентов на награду Американской киноакадемии объявили актриса Приянка Чопра и музыкант Ник Джонас.

За главную награду – премию в категории "Лучший фильм" – будут бороться:

"Минари" Ли Айзека Чуна;

Ли Айзека Чуна; "Девушка, подающая надежды" Эмиральд Феннел;

Эмиральд Феннел; "Манк" Дэвида Финчера;

Дэвида Финчера; "Отец" Флориана Зеллера;

Флориана Зеллера; "Суд над чикагской семеркой" Аарона Соркина;

Аарона Соркина; "Земля кочевников" Хлои Чжао;

Хлои Чжао; "Звук металла" Дариуса Мардера;

Дариуса Мардера; "Иуда и черный мессия" Шаки Кинга.

"Лучшая режиссура"

"Лучший иностранный художественный фильм"

В категориипредставлены Дэвид Финчер за фильм "Манк", Ли Айзек Чун за "Минари", Хлоя Чжао за "Землю кочевников", Эмиральд Феннел за "Девушку, подающую надежды" и Томас Винтерберг за картину "Еще по одной", которая претендует на "Оскар" в номинации

В список номинантов на лучшую мужскую роль вошли Риз Ахмед ("Звук металла"), Энтони Хопкинс ("Отец"), Гари Олдман ("Манк"), Стивен Ян ("Минари") и Чедвик Боузман ("Ма Рейни: Мать блюза") посмертно.

За лучшую женскую роль поборются Виола Дэвис ("Ма Рейни: Мать блюза"), Андра Дэй ("Соединенные Штаты против Билли Холидей"), Ванесса Кирби ("Фрагменты женщины"), Фрэнсис Макдорманд ("Земля кочевников") и Кэри Маллиган ("Девушка, подающая надежды").

Также стало известно, что комедия Саши Барона Коэна "Борат 2" поборется за "Оскар" сразу в двух номинациях – "Лучший адаптированный сценарий" и "Лучшая женская роль второго плана", в которой представлена Мария Бакалова, исполнившая роль дочери главного героя.

Сам Саша Барон Коэн также претендует на "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль второго плана" за работу в фильме "Суд над чикагской семеркой".

Ранее стало известно, что фильм режиссера Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" не вошел в число номинантов на премию "Оскар" в категории "Лучший иностранный художественный фильм". Также не попала в номинацию "Лучший документальный полнометражный фильм" картина "Гунда" российского режиссера Виктора Косаковского.

