Названы номинанты премии "Оскар"

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В США представили список номинантов кинопремии "Оскар", за звание "Лучший фильм года" поборются восемь фильмов.
Претендентов на награду Американской киноакадемии объявили актриса Приянка Чопра и музыкант Ник Джонас.
За главную награду – премию в категории "Лучший фильм" – будут бороться:
В список номинантов на лучшую мужскую роль вошли Риз Ахмед ("Звук металла"), Энтони Хопкинс ("Отец"), Гари Олдман ("Манк"), Стивен Ян ("Минари") и Чедвик Боузман ("Ма Рейни: Мать блюза") посмертно.
За лучшую женскую роль поборются Виола Дэвис ("Ма Рейни: Мать блюза"), Андра Дэй ("Соединенные Штаты против Билли Холидей"), Ванесса Кирби ("Фрагменты женщины"), Фрэнсис Макдорманд ("Земля кочевников") и Кэри Маллиган ("Девушка, подающая надежды").
Также стало известно, что комедия Саши Барона Коэна "Борат 2" поборется за "Оскар" сразу в двух номинациях – "Лучший адаптированный сценарий" и "Лучшая женская роль второго плана", в которой представлена Мария Бакалова, исполнившая роль дочери главного героя.
Сам Саша Барон Коэн также претендует на "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль второго плана" за работу в фильме "Суд над чикагской семеркой".
Ранее стало известно, что фильм режиссера Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" не вошел в число номинантов на премию "Оскар" в категории "Лучший иностранный художественный фильм". Также не попала в номинацию "Лучший документальный полнометражный фильм" картина "Гунда" российского режиссера Виктора Косаковского.
Фильм Андрея Кончаловского не вошел в список номинантов на "Оскар"
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