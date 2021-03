Картина Кончаловского "Дорогие товарищи!" не вошла в число номинантов на "Оскар"

Фото: кадр из фильма "Дорогие товарищи"; режиссер – Андрей Кончаловский; производство – Продюсерский центр Андрея Кончаловского

Фильм режиссера Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" не вошел в число номинантов на премию "Оскар" в категории "Лучший иностранный художественный фильм".

Также не попала в номинацию "Лучший документальный полнометражный фильм" картина "Гунда" российского режиссера Виктора Косаковского.

За награду поборются драма "Еще по одной" (Another Round) Томаса Винтерберга (Дания), мелодрама "Лучшая пора" (Better Days) Цзена Госяна (Гонконг), документальная драма "Коллектив" (Collective) Александра Нанэу, драма "Человек, который продал свою кожу" (The Man Who Sold His Skin) режиссера Каутер Бен Ханьи (Тунис) и военная драма "Куда ты идешь, Аида?" (Quo Vadis, Aida?) режиссера Ясмилы Жбанич (Босния и Герцеговина).

Вручение кинопремии в 2021 году перенесли с 28 февраля на 25 апреля из-за пандемии коронавируса.

Ранее стало известно, что черно-белая драма "Дорогие товарищи!" вошла в шорт-лист премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).

В основу сюжета картины вошла реальная история. Действие происходит в 1962 году в Новочеркасске. На городском заводе случается забастовка, люди требуют повысить зарплаты и снизить цены на продукты. Главную роль исполнила Юлия Высоцкая.