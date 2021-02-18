Актриса Дарья Мороз рассказала о съемках в откровенных сценах

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Российская актриса Дарья Мороз рассказала о том, как проходят съемки откровенных сцен в кинематографе. Об этом сообщает "Газета.ру".

Актриса полагает, что навык игры в постельных сценах вполне можно было бы включить в курс обучения актерской профессии.

"Это очень сложный технический процесс. И доверительные отношения с партнером – очень важный пункт этого процесса", – заявила Мороз во время общения с подписчиками своего Instagram.

Также Мороз опубликовала совместное фото со своим партнером по сериалу "Содержанки" Владимиром Мишуковым, с которым она снималась в откровенных сценах.

Ранее актер Энди Серкис, известный по роли Голлума во "Властелине колец" и шимпанзе Цезаря в перезапуске серии "Планета обезьян", раскритиковал правила съемок эротических сцен в Голливуде. Артист сравнил их с цензурой, которая мешает творческому подходу к созданию картин.