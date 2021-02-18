Актриса Дарья Мороз рассказала о съемках в откровенных сценах

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий
Российская актриса Дарья Мороз рассказала о том, как проходят съемки откровенных сцен в кинематографе. Об этом сообщает "Газета.ру".
Актриса полагает, что навык игры в постельных сценах вполне можно было бы включить в курс обучения актерской профессии.
"Это очень сложный технический процесс. И доверительные отношения с партнером – очень важный пункт этого процесса", – заявила Мороз во время общения с подписчиками своего Instagram.
Также Мороз опубликовала совместное фото со своим партнером по сериалу "Содержанки" Владимиром Мишуковым, с которым она снималась в откровенных сценах.
Ранее актер Энди Серкис, известный по роли Голлума во "Властелине колец" и шимпанзе Цезаря в перезапуске серии "Планета обезьян", раскритиковал правила съемок эротических сцен в Голливуде. Артист сравнил их с цензурой, которая мешает творческому подходу к созданию картин.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: