Сальма Хайек рассказала о "треснувшем" платье на премии "Оскар"

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Фото: AP/Evan Agostini/Invision
Голливудская актриса Сальма Хайек рассказала о казусе, произошедшем с ней прямо на церемонии "Оскара" в 2003 году, сообщает "Вечерняя Москва".
Звезда была номинирована на лучшую женскую роль за фильм "Фрида" и надела на церемонию премии "Оскар" тесноватое платье-футляр. В определенный момент Хайек почувствовала, что платье на ней начало буквально "трещать" по швам. Позже она предположила, что причиной этому послужили ее широкие бедра.
К счастью для Хайек, у ее коллеги Рене Зеллвегер оказалось при себе запасное платье, которое подошло актрисе по размеру.
Заветную статуэтку она в том году так и не получила, а награда за лучшую женскую роль ушла Николь Кидман за роль в фильме "Часы".
Ранее фанаты создали петицию с требованием вернуть уволенную звезду сериала "Мандалорец" Джину Карано после ее сравнения отношения к республиканцам в США с гонениями на евреев в нацистской Германии.
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