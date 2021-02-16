Фанаты требуют вернуть уволенную звезду сериала "Мандалорец" Джину Карано

Фото: AP/Invision/Mark Von Holden
На сайте change.org появилась петиция с требованием восстановить на работе звезду сериала "Мандалорец" Джину Карано, сообщают "Дни.ру".
Студия Lucasfilm отказалась от сотрудничества с актрисой, сыгравшей одну из главных ролей в популярном сериале, после ее критических высказываний в сторону США.
Карано выступила с критикой движения Black Lives Matter (BLM), отстаивающего интересы афроамериканцев, после чего подверглась травле от пользователей в интернете. Затем она сравнила отношение к республиканцам в США с гонениями на евреев в Германии после прихода нацистов к власти.
Автор петиции подчеркнул, что лишать человека работы за его политические взгляды недопустимо, но сам признал, что сравнение с нацисткой Германией было слишком резким.
"Эта петиция адресована руководству Disney. Пожалуйста, почему вы не можете просто оставить политику за рамками индустрии?" – написал автор.
Ранее были названы фильмы и сериалы, номинированные на "Золотой глобус". "Мандалорец" поспорит с другими претендентами за звание "Лучшего драматического сериала".
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