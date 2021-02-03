Названы фильмы, номинированные на "Золотой глобус"

Фото: кадр из фильма "Земля кочевников", режиссер – Хлоя Чжао

Ассоциация зарубежной прессы Голливуда объявила фильмы и сериалы, номинированные на кинопремию "Золотой глобус" в 2021 году.

За первенство в категории "Лучшая драма" поборются картины "Отец", "Земля кочевников", "Чикагская семерка", "Девушка, подающая надежды" и "Манк".

В номинации "Мюзикл/комедия" представлены фильмы "Борат 2", "Зависнуть в Палм-Спрингс", "Гамильтон", "Мьюзик" и "Выпускной".

За звание "Лучшего драматического сериала" поспорят "Мандалорец", "Страна Лавкрафта", "Корона", "Рэтчед" и "Озарк".

В категории "Лучший комедийный сериал" будут бороться "Эмили в Париже", "Тед Лассо", "Шиттс Крик", "Стюардесса" и "Великая".

Также в номинации "Лучший мини-сериал" представлены фильмы "Ход королевы", "Нормальные люди", "Голос перемен", "Отыграть назад" и "Неортодоксальная".

Ранее сообщалось, что организаторы церемонии кинопремии "Золотой глобус" перенесли мероприятие на февраль 2021 года. Изначально церемония должна была состояться в январе, согласно сложившейся традиции. Тем не менее коррективы были внесены в связи с пандемией коронавируса. Теперь 78-я церемония вручения премии состоится 28 февраля.