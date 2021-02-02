Шведскую медсестру отправят на необитаемый остров смотреть кино

11:27
Фото: AP Photo/Thomas Johansson
Гетеборгский кинофестиваль не смогли провести в привычном формате из-за пандемии коронавируса, поэтому организаторы решили показать конкурсную программу всего для одного человека, сообщает "Экспресс газета".
Место для этого выбрали такое же нестандартное – необитаемый остров. Зрителя, который на неделю переедет в маяк "Патер Ностер" в Северном море, определили на конкурсной основе.
Победила медсестра Лиза Энрот, работающая в скорой помощи. Ей предстоит в одиночестве отсмотреть 70 кинокартин. При этом ей запрещено в течение семи дней пользоваться смартфоном, компьютером и читать книги.
Всю неделю она будет вести ежедневный видеодневник, записывая впечатления от каждой конкурсной картины.
Каннский фестиваль в 2021 году состоится с 6 по 17 июля. Организаторы отметили, что изначально проведение мероприятия было запланировано на 11–22 мая.
Директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо во время онлайн-конференции объявил перечень картин, которые должны были показать на мероприятии в 2020 году. Они не будут участвовать в конкурсе 2021 года, но получат знак фестиваля.
Также сообщалось, что организаторы церемонии вручения кинопремии "Золотой глобус" перенесли мероприятие на февраль 2021 года. Изначально церемония должна была состояться в январе, согласно сложившейся традиции. Тем не менее коррективы были внесены в связи с пандемией коронавируса.
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