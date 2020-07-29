Фильм Кончаловского вошел в программу Венецианского фестиваля

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Новый фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи" с Юлией Высоцкой в главной роли включен в основной конкурс 77-го Венецианского кинофестиваля.
Кончаловский остался доволен, что его картину, которую он только что окончил, взяли на смотр. В интервью ТАСС он рассказывал, что лента "будет про жизнь партийного работника в Новочеркасске в момент расстрела демонстрации".
Героиня фильма – "строитель коммунизма, участница войны, убежденный чистый человек, каких было большинство советских людей". Фильм основан на событиях 1962 года на Новочеркасском электровозостроительном заводе.
Тогда рабочим примерно на треть увеличили норму выработки, в результате чего резко снизилась заработная плата. Рабочие устроили забастовку, начались стихийные акции протеста.
Демонстрация была расстреляна, 24 человека погибли на месте, 87 получили ранения, еще семерых приговорили к смертной казни, 105 – к длительным срокам лишения свободы. Позже все осужденные были реабилитированы.
Фильм выйдет в российский прокат осенью 2020 года. Кончаловский – обладатель двух "Серебряных львов Святого Марка" за фильмы "Белые ночи Алексея Тряпицина" (2014) и "Рай" (2016).
Ранее стало известно, что Гоша Куценко будет новым партнером Высоцкой в обновленной версии спектакля Кончаловского "Сцены из супружеской жизни".
До этого в постановке во МХАТ имени Горького был задействован актер Александр Домогаров. Новый состав спектакля зрители смогут увидеть на Большой сцене МХАТ 2 октября.
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