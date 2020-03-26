МХАТ имени Горького не получал уведомлений об уходе Домогарова

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий
Руководство и администрация МХАТ имени Горького не получали уведомлений об уходе народного артиста РФ Александра Домогарова, сообщает ТАСС. Ранее артист написал в своем Instagram, что решил прекратить играть в спектаклях театра.
В пресс-службе МХАТ уточнили, что Домогаров не расторгал свой контракт. Более того, после того, как эпидемиологическая обстановка в стране нормализуется и учреждения культуры заработают в прежнем режиме, все спектакли возобновятся.
В театре пообещали заранее информировать обо всех сменах в актерском составе. В пресс-службе также рассказали, что никаких разногласий с Домогаровым со стороны руководства МХАТ никогда не было, а сделанное им заявление является для театра неожиданностью.
В учреждении обратили внимание, что театр всегда исправно исполнял и исполняет свои обязательства по оплате услуг привлеченных актеров, в том числе и услуг Александра Домогарова.
"Учреждение планирует и впредь активно сотрудничать с артистом и "выражает искреннее сожаление, если он в действительности принял решение о прекращении такого сотрудничества", – говорится в сообщении.
Ранее художественный руководитель МХАТ Эдуард Бояков, который возглавил театр в 2019 году, уволил актера Антона Хомятова за запах спиртного. Худрук подчеркнул, что алкоголь и актерская профессия – несовместимые вещи.
В феврале Пресненский суд столицы взыскал с Боякова более 700 тысяч рублей в пользу восьми артистов МХАТа. Конфликт возник после того, как артистам предложили перейти на срочные трудовые договоры.
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