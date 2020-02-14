Суд взыскал более 700 тысяч рублей с МХАТ имени Горького в пользу актеров

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Пресненский суд столицы частично удовлетворил исковые требования артистов МХАТ имени Горького. Ответчиком по делу выступал художественный руководитель труппы Эдуард Бояков, сообщает Агентство "Москва".

"Суд взыскал с МХАТ имени Горького в пользу восьми истцов более 700 тысяч рублей", – сообщили в суде.

Конфликт в театре возник после того, как артистам предложили перейти на другой вариант трудового оформления – срочные трудовые договоры. Впоследствии их лишили ежеквартальных премий и заменили в спектаклях.

Участники труппы в ответ на действия руководства театра подали коллективный иск. В МХАТ подчеркнули, что некоторые из актеров не получают роли в связи с решением режиссера, которое мотивировано творческим процессом.

