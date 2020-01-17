В МХАТ имени Горького объяснили отсутствие ролей у актеров

Фото: Москва 24/Роман Васильев
Отсутствие ролей у некоторых актеров МХАТ имени Горького обусловлено решением режиссера. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе театра.
"Профессия актера особенная, и даже в нормативной базе это именуется "особым видом искусства", и в квалификационном справочнике четко указано, что артист драмы получает роли сугубо по назначению режиссера", – цитирует пресс-служба юриста МХАТ имени Горького Федора Кириллова.
Юрист подчеркнул, что даже при отсутствии ролей актеры получают оклад.
"Но назначает на роль именно режиссер. Администрация театра не может влиять на его мнение и вмешиваться в творческий процесс", – сказал Кириллов.
Вся работа с актерами, по словам юриста, проходит в соответствии с Трудовым кодексом и на основании внутренних документов театра.
Ранее сообщалось, что актеры театра жалуются на нового художественного руководителя Эдуарда Боякова. Якобы сейчас их лишают ролей и снимают премии.
В июне артисты Московского художественного академического театра имени Горького записали видеообращение к Владимиру Путину с просьбой вернуть Татьяну Доронину на должность худрука театра.
Авторы ролика пожаловались главе государства, что МХАТ "целенаправленно превращается в прокатную площадку" и это ведет к уничтожению русского репертуарного театра. По словам актеров, "классический репертуар МХАТа замещается спектаклями низкого художественного уровня", что наносит ущерб не только национальному театру, но и русскому языку.
Татьяна Доронина была художественным руководителем МХАТа более 30 лет – с 1987 года. В декабре 2018 года новым худруком театра стал продюсер и режиссер Эдуард Бояков, а Доронина была назначена на специально введенную должность президента МХАТа.
Ранее Эдуард Бояков заявил, что не планирует предоставлять новые полномочия худсовету и президенту театра. Он подчеркнул, что руководит МХАТом в соответствии с уставом и отвечает "за репертуар, деньги, настоящее и будущее театра".
Группа актеров МХАТ имени Горького обвиняет нового худрука в дискриминации
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