Группа актеров МХАТ имени Горького обвиняет нового худрука в дискриминации

В пятницу, 17 января, в Москве начнут рассмотрение дела о дискриминации в стенах МХАТа имени Горького. Ведущие актеры жалуются на нового художественного руководителя театра Эдуарда Боякова. Якобы, сейчас их лишают ролей и снимают премии.

В июне артисты Московского художественного академического театра имени Горького записали видеообращение к Владимиру Путину с просьбой вернуть Татьяну Доронину на должность худрука театра.

Авторы ролика пожаловались главе государства, что МХАТ "целенаправленно превращается в прокатную площадку" и это ведет к уничтожению русского репертуарного театра. По словам актеров, "классический репертуар МХАТа замещается спектаклями низкого художественного уровня", что наносит ущерб не только национальному театру, но и русскому языку. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.