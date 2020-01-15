Новый способ борьбы с телефонными мошенниками предложили в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) предложила ФАС новый способ для борьбы с телефонными мошенниками. Соответствующее письмо было направлено в адрес руководителя ФАС Игоря Артемьева, сообщает RT.

Как отметил в письме руководитель АППСИМ Владимир Зыков, в России увеличивается число звонков от мошенников, которые представляются сотрудниками банков и пытаются выведать конфиденциальную информацию.

Чтобы с этим бороться, как говорится в письме, нужно разработать и внедрить технологию цифрового отпечатка звонка.

По словам Зыкова, это цифровой сертификат с системой шифрования, присваиваемый каждому звонку операторами связи.



Если звонок будет передаваться без цифрового отпечатка, то оператору связи станет ясно, что номер телефона абонента подделан, такой звонок будет заблокирован.

Как поясняется, оператор связи звонящего и того, кому поступает звонок, проверяет данные о вызове, и если вся информация о звонящем признана действительной, тогда устанавливается соединение.

В Сбербанке ранее сообщили, что популярными способами кражи денег с карт стали звонки от "службы безопасности" банка, покупателя и брокера, а также "опросы от имени банка".

Как уточняется, мошенники представляются сотрудниками службы безопасности и рассказывают о подозрительной операции, которую выявил банк, а затем просят назвать полные данные карты, код безопасности на оборотной стороне, код, который пришел по СМС, или пароли от "Сбербанк онлайн", чтобы "защитить" деньги.

В Сбербанке посоветовали не совершать никаких операций по инструкциям звонящего. Как только собеседник попросит предоставить данные от карты или интернет-банка, нужно сразу прекратить разговор.

Кроме того, кибермошенники разработали новый метод хищения денег у банковских клиентов. Они устанавливают на смартфоны программы удаленного доступа. Ежемесячные потери крупных банков от такого вида мошенничества могут достигать шести–десяти миллионов рублей, отметил глава компании Group-IB Илья Сачков. Эксперт указал, что система Secure Bank ежемесячно фиксирует свыше тысячи попыток хищения денег со счетов с помощью данной схемы.



