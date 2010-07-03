В Сбербанке назвали популярные схемы кражи денег с карт

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В Сбербанке сообщили, что популярными способами кражи денег с карт стали звонки от "службы безопасности" банка, покупателя и брокера, а также "опросы от имени банка". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо Сбербанка.

Как уточняется, мошенники представляются сотрудниками службы безопасности и рассказывают о подозрительной операции, которую выявил банк, а затем просят назвать полные данные карты, код безопасности на оборотной стороне, код, который пришел по СМС, или пароли от "Сбербанк онлайн", чтобы "защитить" деньги.

"Для убедительности (мошенник. – Прим. ред.) может сказать, что включает программу-робот, что только роботизированной системе можно сообщать данные. Кроме того, может предложить перевести деньги на "защищенный счет" персонального менеджера", – говорится в сообщении.

В Сбербанке посоветовали не совершать никаких операций по инструкциям звонящего. Как только собеседник попросит предоставить данные от карты или интернет-банка, нужно сразу прекратить разговор. Однако, если злоумышленник все же узнал какую-либо информацию, необходимо сразу позвонить в кредитную организацию и рассказать о произошедшем.

Кроме того, эксперт Серж Гатинов рассказал о новом способе, с помощью которого мошенники крадут деньги с банковских карт. Он отметил, что способ мошенничества с картами является модификацией методов игроков в наперстки и "потерявших" кошелек.

Преступная схема выглядит следующим образом: в очереди к банкомату злоумышленник якобы "забывает" свою кредитную карточку в картоприемнике. Следующий клиент вынужден вытащить карту для того, чтобы самому воспользоваться устройством.

Спустя небольшой промежуток времени мошенник возвращается за своей "забытой" карточкой. Он проверяет баланс и сообщает о том, что с его счета пропали от 5 до 15 тысяч рублей. При этом находится "свидетель", который подтверждает ложную информацию мошенника.

Кроме того, кибермошенники разработали новый метод хищения денег у банковских клиентов. Они устанавливают на смартфоны программы удаленного доступа. Ежемесячные потери крупных банков от такого вида мошенничества могут достигать шести–десяти миллионов рублей, отметил глава компании Group-IB Илья Сачков. Эксперт указал, что система Secure Bank ежемесячно фиксирует свыше тысячи попыток хищения денег со счетов с помощью данной схемы.



