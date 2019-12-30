Эксперт одобрил инициативу запретить выкладывать энергетики на прилавки рядом с кассами

Фото: depositphotos/nito103

Руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев прокомментировал Москве 24 предложение запретить выкладывать энергетические напитки на прилавки магазинов рядом с кассами.

По его мнению, от того, что их уберут в другой раздел, ситуация принципиально не изменится.

"Энергетики в современной реальности – это сильнейший негативный фактор воздействия на здоровье, особенно на здоровье подростков. Проблема в том, что энергетик с точки зрения общественности не воспринимается как что-то негативное, потому что он легкодоступен для продажи на боях и спортивных мероприятиях. Самым разумным во всей этой теме было бы просто начать продавать энергетики исключительно в аптеках", – считает специалист.



Султан Хамзаев руководитель проекта "Трезвая Россия" Я поддерживаю дискуссию в этом направлении, сама тема очень правильная. Но убрав их от кассы, мы вопрос не решим. У людей должно создаваться мнение, что употребление энергетиков находится на грани риска и опасности для нашего здоровья. И они должны продаваться в аптеках.

Хамзаев добавил, что сегодня очень много людей психологически зависят от энергетиков. По его словам, эти напитки являются негативной составляющей нашей реальности.

"Поэтому они должны продаваться в аптеках под маркировкой 18+", – резюмировал эксперт.

В Мосгордуме сочли необходимым запретить выкладывать энергетические напитки на прилавки магазинов рядом с кассами. Об этом сообщила член комиссии столичного парламента по экономической и социальной политике Елена Самышина. По ее словам, в последнее время все чаще можно заметить в магазинах стоящие около касс мини-холодильники с энергетиками.

Ранее Ассоциация компаний розничной торговли предложила продлить до полуночи время продажи отечественного вина. Эту норму предлагают закрепить на законодательном уровне в качестве поправки в законопроект о виноградарстве и виноделии.



