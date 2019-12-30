Эксперт одобрил инициативу запретить выкладывать энергетики на прилавки рядом с кассами

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Руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев прокомментировал Москве 24 предложение запретить выкладывать энергетические напитки на прилавки магазинов рядом с кассами.
По его мнению, от того, что их уберут в другой раздел, ситуация принципиально не изменится.
"Энергетики в современной реальности – это сильнейший негативный фактор воздействия на здоровье, особенно на здоровье подростков. Проблема в том, что энергетик с точки зрения общественности не воспринимается как что-то негативное, потому что он легкодоступен для продажи на боях и спортивных мероприятиях. Самым разумным во всей этой теме было бы просто начать продавать энергетики исключительно в аптеках", – считает специалист.
Хамзаев добавил, что сегодня очень много людей психологически зависят от энергетиков. По его словам, эти напитки являются негативной составляющей нашей реальности.
"Поэтому они должны продаваться в аптеках под маркировкой 18+", – резюмировал эксперт.
В Мосгордуме сочли необходимым запретить выкладывать энергетические напитки на прилавки магазинов рядом с кассами. Об этом сообщила член комиссии столичного парламента по экономической и социальной политике Елена Самышина. По ее словам, в последнее время все чаще можно заметить в магазинах стоящие около касс мини-холодильники с энергетиками.
Ранее Ассоциация компаний розничной торговли предложила продлить до полуночи время продажи отечественного вина. Эту норму предлагают закрепить на законодательном уровне в качестве поправки в законопроект о виноградарстве и виноделии.
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