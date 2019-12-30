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15:44

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Эксперт одобрил инициативу запретить выкладывать энергетики на прилавки рядом с кассами

На грани риска и опасности. Стоит ли убрать энергетики с прилавков рядом с кассами
общество эксклюзив

Фото: depositphotos/nito103

Руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев прокомментировал Москве 24 предложение запретить выкладывать энергетические напитки на прилавки магазинов рядом с кассами.

По его мнению, от того, что их уберут в другой раздел, ситуация принципиально не изменится.

"Энергетики в современной реальности – это сильнейший негативный фактор воздействия на здоровье, особенно на здоровье подростков. Проблема в том, что энергетик с точки зрения общественности не воспринимается как что-то негативное, потому что он легкодоступен для продажи на боях и спортивных мероприятиях. Самым разумным во всей этой теме было бы просто начать продавать энергетики исключительно в аптеках", – считает специалист.

Я поддерживаю дискуссию в этом направлении, сама тема очень правильная. Но убрав их от кассы, мы вопрос не решим. У людей должно создаваться мнение, что употребление энергетиков находится на грани риска и опасности для нашего здоровья. И они должны продаваться в аптеках.
Султан Хамзаев
руководитель проекта "Трезвая Россия"

Хамзаев добавил, что сегодня очень много людей психологически зависят от энергетиков. По его словам, эти напитки являются негативной составляющей нашей реальности.

"Поэтому они должны продаваться в аптеках под маркировкой 18+", – резюмировал эксперт.

В Мосгордуме сочли необходимым запретить выкладывать энергетические напитки на прилавки магазинов рядом с кассами. Об этом сообщила член комиссии столичного парламента по экономической и социальной политике Елена Самышина. По ее словам, в последнее время все чаще можно заметить в магазинах стоящие около касс мини-холодильники с энергетиками.

Ранее Ассоциация компаний розничной торговли предложила продлить до полуночи время продажи отечественного вина. Эту норму предлагают закрепить на законодательном уровне в качестве поправки в законопроект о виноградарстве и виноделии.

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