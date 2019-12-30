Магазинам могут запретить выкладывать энергетики на прилавках рядом с кассами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В Московской городской думе сочли необходимым запретить выкладывать энергетические напитки на прилавках в магазинах рядом с кассами. Об этом сообщила член комиссии столичного парламента по экономической и социальной политике Елена Самышина.

"Мосгордума прошлого созыва приняла запрет на продажу алкоэнергетиков, но безалкагольные энергетики также очень вредны для здоровья, и поэтому я считаю необходимым запретить такую явную, демонстративную их продажу непосредственно рядом с кассами в торговых точках", – сказала Самышина Агентству "Москва".

По ее словам, в последнее время все чаще можно заметить в магазинах стоящие около касс мини-холодильники с энергетиками.

Ранее Ассоциация компаний розничной торговли предложила продлить до полуночи время продажи отечественного вина. Эту норму предлагают закрепить на законодательном уровне в качестве поправки в законопроект о виноградарстве и виноделии.