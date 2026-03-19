01:56

Происшествия

ПВО отражает воздушную атаку ВСУ в Севастополе

Фото: министерство обороны РФ

Российские подразделения ПВО отражают воздушную атаку украинских войск на Севастополь. В общей сложности было сбито уже 14 беспилотников, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

От упавших обломков БПЛА в районе Стрелецкой бухты загорелась трава, а возле парка Победы загорелся небольшой участок крыши в здании апартаментов.

В районе Фиолента при падении фрагментов беспилотника пожар вспыхнул в одном из частных домов. Около Фиолентовского шоссе загорелись трава и промышленное здание.

На все места происшествий уже выехали оперативные службы. Предварительно, пострадавших среди мирных жителей не выявлено.

Ранее две девочки получили осколочные ранения в результате украинской атаки БПЛА на Тахтамукайский район Адыгеи. Пострадавших госпитализировали в ЦРБ, угрозы для их жизни нет.

Еще один мирный житель погиб в результате атаки вражеских беспилотников в Краснодаре. Украинские БПЛА ударили по многоквартирным жилым домам. Всего были повреждены три дома, в одном из них в квартире произошел пожар.

Новости регионов: в Краснодаре обломки БПЛА повредили еще одну многоэтажку

