Происшествия
ПВО отражает воздушную атаку ВСУ в Севастополе
Российские подразделения ПВО отражают воздушную атаку украинских войск на Севастополь. В общей сложности было сбито уже 14 беспилотников, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
От упавших обломков БПЛА в районе Стрелецкой бухты загорелась трава, а возле парка Победы загорелся небольшой участок крыши в здании апартаментов.
В районе Фиолента при падении фрагментов беспилотника пожар вспыхнул в одном из частных домов. Около Фиолентовского шоссе загорелись трава и промышленное здание.
На все места происшествий уже выехали оперативные службы. Предварительно, пострадавших среди мирных жителей не выявлено.
Ранее две девочки получили осколочные ранения в результате украинской атаки БПЛА на Тахтамукайский район Адыгеи. Пострадавших госпитализировали в ЦРБ, угрозы для их жизни нет.
Еще один мирный житель погиб в результате атаки вражеских беспилотников в Краснодаре. Украинские БПЛА ударили по многоквартирным жилым домам. Всего были повреждены три дома, в одном из них в квартире произошел пожар.
