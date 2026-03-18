ПВО сбила три беспилотника в Ленинградской области

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотника над территорией Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

В результате воздушной атаки никто не пострадал, повреждений не выявлено. В Ленобласти отменили режим воздушной опасности.

Ночью 18 марта атаке БПЛА также подвергся Краснодар. Вражеские дроны ударили по многоквартирным жилым домам в краевом центре. Всего повреждены три дома, в одном из них в квартире произошел пожар.Один мирный житель погиб.

Ранее три человека получили ранения в результате атаки украинских беспилотников по территории Брянской области.В поселке Белая Березка Трубчевского района дрон целенаправленно ударил по движущемуся автомобилю.