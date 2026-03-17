Водитель скорой пострадал из-за атаки ВСУ в Запорожской области

Водитель скорой помощи пострадал в результате атаки ВСУ на территорию больницы в Васильевке Запорожской области, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

В ведомстве отметили, что ситуация остается напряженной, а территория центральной больницы находится под ударом БПЛА. Мужчина получил ранения средней тяжести, в настоящий момент ему оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее обломки БПЛА обнаружили возле гимназии № 28 в Костроме. Для безопасности людей из ближайших домов эвакуировали. Сотрудники оперативных служб решили ликвидировать обломки дрона непосредственно на территории учебного заведения.

Всего над российскими регионами за ночь 17 марта было уничтожено 206 дронов. Например, над Брянской областью сбили 62 БПЛА, над Московским регионом – 43. Еще 28 беспилотников сбили над Краснодарским краем.

