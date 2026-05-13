Единые учебники по русскому и литературе для 10–11-х классов внедрят в РФ в 2027 году

Единые государственные учебники по русскому языку и литературе для 10–11-х классов планируется внедрить с 1 сентября 2027 года, сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ.

На сегодняшний день книжные пособия уже готовы и находятся на стадии экспертизы в Российской академии наук (РАН). Работа над их созданием велась при участии Совета при президенте РФ в рамках реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов страны.

Вместе с тем, как уточнили в ведомстве, в регионы были отправлены методические рекомендации с тремя списками произведений. Первый включает обязательные произведения для изучения по программам всех уровней, второй – рекомендованные книги для внеклассного чтения, а третий – современные произведения патриотической направленности.

К следующему году в отечественных школах также могут появиться единые учебники по естественным наукам. Подготовкой пособий также занимается РАН. Параллельно с этим академия работает над учебниками по физике, математике, информатике, химии, биологии.

Как ранее поясняли в Рособрнадзоре, единые учебники, программы и кодификаторы упрощают и структурируют школьную программу и подготовку к экзаменам. Уточнялось, что в старых стандартах обучения были темы, которые никогда не преподавались в школах, а некоторые разделы изучали лишь в вузах на 2-м или 3-м курсе.