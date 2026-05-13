Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 мая, 15:32

Общество

Единые учебники по русскому и литературе для 10–11-х классов внедрят в РФ в 2027 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Единые государственные учебники по русскому языку и литературе для 10–11-х классов планируется внедрить с 1 сентября 2027 года, сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ.

На сегодняшний день книжные пособия уже готовы и находятся на стадии экспертизы в Российской академии наук (РАН). Работа над их созданием велась при участии Совета при президенте РФ в рамках реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов страны.

Вместе с тем, как уточнили в ведомстве, в регионы были отправлены методические рекомендации с тремя списками произведений. Первый включает обязательные произведения для изучения по программам всех уровней, второй – рекомендованные книги для внеклассного чтения, а третий – современные произведения патриотической направленности.

К следующему году в отечественных школах также могут появиться единые учебники по естественным наукам. Подготовкой пособий также занимается РАН. Параллельно с этим академия работает над учебниками по физике, математике, информатике, химии, биологии.

Как ранее поясняли в Рособрнадзоре, единые учебники, программы и кодификаторы упрощают и структурируют школьную программу и подготовку к экзаменам. Уточнялось, что в старых стандартах обучения были темы, которые никогда не преподавались в школах, а некоторые разделы изучали лишь в вузах на 2-м или 3-м курсе.

Читайте также


образованиеобщество

Главное

Как защитить свои права при сокращении на работе?

При увольнении по сокращению сотруднику обязаны выплатить выходное пособие

Если на человека оказывают давление, не стоит подписывать документы

Читать
закрыть

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика