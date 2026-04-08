08 апреля, 11:13

Единые учебники по естественным наукам могут появиться в российских школах к 2027 году

Российская академия наук подготовит единые учебники по естественным наукам для школ к 2027 году. Об этом заявил президент РАН Геннадий Красников на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"Мы <...> совместно с Минпросвещения договорились, составили график, и академия наук взяла на себя обязательство подготовить единые учебники по физике, математике, информатике, химии, биологии для наших школ", – цитирует его ТАСС.

Кроме того, в текущем году РАН уже сделала экспертизу почти 480 учебников и учебных пособий, добавил Красников.

Благодаря единым учебникам, программам и кодификаторам школьная программа и подготовка к экзаменам становятся понятнее, легче и логичнее, заявляли ранее в Рособрнадзоре. Уточнялось, что в старых стандартах обучения были темы, которые никогда не преподавались в школах, а некоторые разделы изучали лишь в вузах на 2-м или 3-м курсе.

Внеурочный курс "моя семья" начнут преподавать в столичных школах с 1 сентября

