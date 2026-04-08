08 апреля, 12:33

Политолог Дудчак назвал поражением США принятие пунктов мирного плана Ирана

Фото: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Принятие США пунктов мирного плана Ирана является поражением со стороны американцев, заявил Москве 24 экономист, политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.

"Никаких ультиматумов американцев иранцы не признали и не выполнили. По сути, это поражение", – уверен специалист.

Американский лидер Дональд Трамп пытается выдать поражение США от Ирана за что-то иное, отметил Дудчак. При этом ему необходимо перемирие, чтобы "выползти" из этого конфликта, так как демократы могут устроить "серьезные проблемы". По словам Дудчака, оппоненты Трампа могут попытаться отправить "недееспособного президента" в отставку.

В это же время рассчитывать на то, что конфликт на Ближнем Востоке прекратится с объявлением двухнедельного перемирия, сложно. При этом политолог выразил надежду, что само перемирие будет долгим.

"Иран устоял, и России от этого сейчас выгоды больше, чем даже от повышения цен на углеводороды. Если бы Иран удалось сломить и установить там американскую власть, США получили бы контроль над регионом и над одними из самых больших в мире запасов нефти", – отметил эксперт.

Такой вариант событий ударил бы и по российским проектам, которые развивались совместно с Тегераном. Это в первую очередь коснулось бы транспортного коридора Север – Юг через Каспийское море к Индийскому океану, который используется для поставок товаров и энергоресурсов.

"При всех оговорках Иран сыграл важную роль для России, и с его стороны ощущается поддержка", – добавил Дудчак.

Потеря такого суверенного партнера стала бы мощным ударом по безопасности России. Тогда США бы еще больше окружили страну по периметру, отметил специалист. Также политолог заявил, что все ждут развития событий, но без особых надежд, невзирая на небольшой прогресс.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в феврале, когда США и Израиль нанесли удары по территории Ирана. 8 апреля в Вашингтоне объявили о двухнедельной приостановке ударов, чтобы согласовать мирное урегулирование ситуации.

Этому предшествовал запрос Пакистана к Ирану об открытии на две недели Ормузского пролива в качестве жеста доброй воли на фоне проведения дипломатической работы по достижению соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Также стороны призывали прекратить военные действия на тот же срок.

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежомэксклюзив

Главное

