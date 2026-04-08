08 апреля, 13:31

Политика

Песков заявил, что Россия приветствует отказ США и Ирана от эскалации конфликта

Фото: kremlin.ru

Россия положительно оценила решение США и Ирана не обострять ситуацию и двигаться в сторону деэскалации конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы надеемся, что, как сообщают средства массовой информации, в ближайшие дни состоятся прямые контакты иранской и американской делегаций, что позволит продолжить дальше мирное обсуждение", – заявил он.

По его мнению, это позволит продолжить диалог и отстаивать позиции за столом переговоров, а не через силовое противостояние. Песков напомнил, что Россия с самого начала выступала за перевод ситуации вокруг Ирана в дипломатическое русло и настаивала на необходимости как можно скорее перейти к политическим переговорам.

В конце февраля США и Израиль нанесли удары по территории Ирана. В ответ Тегеран выпустил ракеты в сторону Тель-Авива, а также по американским военным объектам в регионе – Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

В конце марта президент США Дональд Трамп выступил с инициативой перемирия, предложив Ирану план из 15 пунктов. Он рассчитывал, что соглашение удастся заключить уже в начале апреля, однако иранская сторона отклонила эти предложения.

После этого Трамп пригрозил нанести масштабный удар по Ирану. На фоне обострения премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф призвал стороны к деэскалации, предложив временно прекратить боевые действия на две недели для достижения устойчивого мира в регионе.

8 апреля американский лидер объявил о приостановке ударов на две недели. Это решение поддержал Израиль, а Тегеран согласился открыть Ормузский пролив.

Трамп отложил удары по объектам энергетической инфраструктуры Ирана на 2 недели

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
