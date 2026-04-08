Суд арестовал мужчину, который вытолкнул проводницу из поезда в Костромской области. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Уточняется, что мужчина заключен под стражу на 2 месяца. Он обвиняется в покушении на убийство и угрозе убийством.

Пассажир поезда № 149 Челябинск – Санкт-Петербург в ходе конфликта вытолкнул проводницу из тамбура на станции Поназырево Костромской области. Женщина с травмами была доставлена в медучреждение.

Было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, совершенном из хулиганских побуждений. Ход расследования взяла на контроль Северо-Западная транспортная прокуратура.

