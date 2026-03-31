Мужчина разбил окно автобуса в Москве из-за того, что вышел не на той остановке

В Москве мужчина разбил окно автобуса, бросив в него пакет со стеклянной бутылкой, когда вышел не на той остановке. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД РФ.

Инцидент произошел на автобусной остановке на улице Лобачевского. Неизвестный кинул пакет в сторону правой боковины автобуса, а затем скрылся.

Подозреваемого установил и задержал на Кременчугской улице участковый по району Раменки. Злоумышленником оказался 41-летний приезжий мужчина. Его доставили в отдел полиции.

Там задержанный пояснил, что вышел не на своей остановке, а когда попытался вернуться в автобус, тот уже отъехал. Разозлившись, он и бросил бутылку в окно.

Возбуждено уголовное дело о вандализме. Фигуранту избрана мера принуждения – обязательство о явке.

