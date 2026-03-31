Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 марта, 14:28

Происшествия

Мужчина разбил окно автобуса в Москве из-за того, что вышел не на той остановке

Фото: 77.мвд.рф

В Москве мужчина разбил окно автобуса, бросив в него пакет со стеклянной бутылкой, когда вышел не на той остановке. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД РФ.

Инцидент произошел на автобусной остановке на улице Лобачевского. Неизвестный кинул пакет в сторону правой боковины автобуса, а затем скрылся.

Подозреваемого установил и задержал на Кременчугской улице участковый по району Раменки. Злоумышленником оказался 41-летний приезжий мужчина. Его доставили в отдел полиции.

Там задержанный пояснил, что вышел не на своей остановке, а когда попытался вернуться в автобус, тот уже отъехал. Разозлившись, он и бросил бутылку в окно.

Возбуждено уголовное дело о вандализме. Фигуранту избрана мера принуждения – обязательство о явке.

Ранее полицейские задержали 28-летнего мужчину, который повредил инсталляцию на территории парка "Солнце Москвы". Уточнялось, что двое мужчин нанесли удары по красному знаку из стеклянной руны и разбили одну из букв конструкции университета.

Читайте также


происшествиятранспортгород

Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика