31 марта, 14:17
Сергей Собянин рассказал о реставрации храма Христа Спасителя

Реставрация золотых крестов храма Христа Спасителя завершится к Пасхе, а работу над куполами закончат в июне. Об этом рассказал Сергей Собянин во время президиума Фонда храма Христа Спасителя.
"Сейчас мы приступили к куполам, крестам. Проводим такую скрупулезную работу по их реставрации. <…> Это такая большая работа, но я уверен, что кресты на храме засияют своей прежней красотой к Светлой Пасхе", – отметил он.
По словам мэра, специалисты также укрепят фундаменты и сделают гидроизоляцию. При этом данные работы не нарушат режим храма и его службу, подчеркнул Собянин.
Он также напомнил, что в храме ведут большие системные работы, а реставрацию начали со стилобатной части. Завершить процесс планируется до конца года.
Собянин напомнил, что за последние годы в городе отреставрировали уже 150 храмов. В настоящее время работы ведутся еще на 70 объектах.
Участие в заседании принял и патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он поблагодарил московские власти, назвав столицу единственным крупным городом в мире, где возводятся храмы.
"Это программа строительства множества храмов такого количества, которые необходимы для удовлетворения духовных потребностей первопрестольного града нашего Отечества", – сказал он.
В 2025 году в Москве полностью завершили реставрацию 14 объектов культурного наследия религиозного назначения. В частности, работы коснулись колокольни в усадьбе Кусково, храма Живоначальной Троицы в усадьбе Свиблово, церкви Троицы на Карамышевской набережной и Успения в Казачьей слободе.
Кроме того, были отреставрированы башни № 8 и 9, прясла восточной и южной стен Донского монастыря, южный дом причта ансамбля Миусского кладбища, церковь Ваганьковского кладбища.
Собянин объявил о завершении реставрации церкви Живоначальной Троицы в Хорошеве