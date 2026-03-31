Сергей Собянин рассказал о реставрации храма Христа Спасителя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Реставрация золотых крестов храма Христа Спасителя завершится к Пасхе, а работу над куполами закончат в июне. Об этом рассказал Сергей Собянин во время президиума Фонда храма Христа Спасителя.

"Сейчас мы приступили к куполам, крестам. Проводим такую скрупулезную работу по их реставрации. <…> Это такая большая работа, но я уверен, что кресты на храме засияют своей прежней красотой к Светлой Пасхе", – отметил он.

По словам мэра, специалисты также укрепят фундаменты и сделают гидроизоляцию. При этом данные работы не нарушат режим храма и его службу, подчеркнул Собянин.

Он также напомнил, что в храме ведут большие системные работы, а реставрацию начали со стилобатной части. Завершить процесс планируется до конца года.

Собянин напомнил, что за последние годы в городе отреставрировали уже 150 храмов. В настоящее время работы ведутся еще на 70 объектах.

Участие в заседании принял и патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он поблагодарил московские власти, назвав столицу единственным крупным городом в мире, где возводятся храмы.

"Это программа строительства множества храмов такого количества, которые необходимы для удовлетворения духовных потребностей первопрестольного града нашего Отечества", – сказал он.

В 2025 году в Москве полностью завершили реставрацию 14 объектов культурного наследия религиозного назначения. В частности, работы коснулись колокольни в усадьбе Кусково, храма Живоначальной Троицы в усадьбе Свиблово, церкви Троицы на Карамышевской набережной и Успения в Казачьей слободе.

Кроме того, были отреставрированы башни № 8 и 9, прясла восточной и южной стен Донского монастыря, южный дом причта ансамбля Миусского кладбища, церковь Ваганьковского кладбища.