Собянин рассказал о реставрации памятников религиозного назначения в 2025 году

В Москве в 2025 году полностью завершили реставрацию 14 объектов культурного наследия религиозного назначения. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

В частности, работы коснулись колокольни в усадьбе Кусково, храма Живоначальной Троицы в усадьбе Свиблово, церкви Троицы на Карамышевской набережной и Успения в Казачьей слободе.

Кроме того, были отреставрированы башни № 8 и 9, прясла восточной и южной стен Донского монастыря, южный дом причта ансамбля Миусского кладбища, церковь Ваганьковского кладбища. А также:



дом при въезде на Ваганьковское кладбище;

церковь Воскресения в Пленицах;

церковь Успения в Вешняках;

Спасо-Преображенский собор Новоспасского монастыря.

"Мы уделяем особое внимание сохранению памятников религиозного назначения. С 2011-го по городским программам, включая субсидии религиозным организациям, проводилась реставрация свыше 150 храмов", – поделился мэр.

По словам Собянина, в 2026-м работы продолжатся на более чем 50 объектах.

В столице продолжается программа реставрации и возрождения памятников архитектуры, рассказал ранее глава города. В прошлом году работы велись на более чем 500 объектах, на 144 из них они уже завершились.

При этом всего за последние 15 лет в Москве отреставрировали 2 491 объект культурного наследия. Памятники возрождаются за счет средств городского бюджета, частных инвесторов, меценатов, а также в рамках федеральных программ.