Сергей Собянин сообщил о планах реставрации объектов ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

ВДНХ остается крупнейшей реставрационной площадкой Москвы, заявил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Он отметил, что за последние несколько лет на ВДНХ привели в порядок 42 объекта культурного наследия. Например, в 2025 году в обновленном павильоне № 67 "Советская печать" открылись иммерсивные мультимедийные выставки "За тридевять земель. Ожившие шедевры русской живописи" и "Быть Ван Гогом".

Кроме того, в павильоне № 6 "Химия" откроют Выставочно-торговый центр Республики Абхазия. Его гости смогут познакомиться не только с национальной кухней, но и с танцами и традициями этого народа.

"В павильоне № 35 "Главтабак" после сложнейшей реставрации появилось пространство, полностью посвященное чайной культуре", – отметил градоначальник.

Он добавил, что в планах завершение работ по реставрации объектов культурного наследия федерального значения. В их числе – главный фасад ресторана "Золотой колос", кафе "Лето", а также павильоны № 62 "Охрана природы" и № 64 "Оптика".

Ранее Собянин рассказал, что в 2025 году завершились реставрационные работы на 144 объектах в Москве. Всего за последние 15 лет в столице отреставрировали 2 491 объект культурного наследия.

Памятники возрождаются за счет средств городского бюджета, частных инвесторов, меценатов, а также в рамках федеральных программ.

